ウクライナ財政支援準備 世銀基金に国債拠出へ―政府
2023年01月20日18時09分
ウクライナへの国際的な財政支援の枠組みを強化するため、政府が世界銀行グループの基金に対し、要求があれば現金を払う「拠出国債」を交付する準備を進めていることが２０日、分かった。ロシアからの侵攻が続くウクライナに対する世銀融資の一部に対し、日本政府の保証を付与する役割を持たせる。２３日召集の通常国会に関連法改正案の提出を予定している。
ウクライナ財政支援準備 世銀基金に国債拠出へ―政府
2023年01月20日18時09分
ウクライナへの国際的な財政支援の枠組みを強化するため、政府が世界銀行グループの基金に対し、要求があれば現金を払う「拠出国債」を交付する準備を進めていることが２０日、分かった。ロシアからの侵攻が続くウクライナに対する世銀融資の一部に対し、日本政府の保証を付与する役割を持たせる。２３日召集の通常国会に関連法改正案の提出を予定している。
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