ブリヂストンは２０日、市販用タイヤの国内出荷価格を値上げすると発表した。上げ幅は６～８％で、夏用タイヤが４月、冬用タイヤが７月に実施する。価格改定は昨年９月以来。



【まとめ】家計直撃！値上げ関連ニュース

対象は、乗用車やトラック、バイクなどの市販用タイヤ。原材料やエネルギー費用が高止まりしており、価格転嫁により安定供給を図る。