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石田穣一氏死去　元東京高裁長官、エッセイスト

石田穣一氏死去　元東京高裁長官、エッセイスト

2023年01月20日17時15分

石田穣一　元東京高裁長官（２０００年５月撮影）

石田穣一　元東京高裁長官（２０００年５月撮影）

　石田　穣一氏（いしだ・じょういち＝元東京高裁長官、エッセイスト）１７日午前１０時５５分、死去、９４歳。東京都出身。葬儀は近親者で行い、告別式は２１日午後１時４５分から那覇市銘苅３の２２のサンレー那覇北紫雲閣で。喪主は妻慶子（けいこ）さん。
　那覇地裁所長、福岡高裁長官などを歴任し、９３年定年退官。００年、勲一等瑞宝章受章。「ゆたかはじめ」のペンネームで、エッセイストとしても活動した。

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