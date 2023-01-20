石田穣一 元東京高裁長官（２０００年５月撮影）

石田 穣一氏（いしだ・じょういち＝元東京高裁長官、エッセイスト）１７日午前１０時５５分、死去、９４歳。東京都出身。葬儀は近親者で行い、告別式は２１日午後１時４５分から那覇市銘苅３の２２のサンレー那覇北紫雲閣で。喪主は妻慶子（けいこ）さん。

那覇地裁所長、福岡高裁長官などを歴任し、９３年定年退官。００年、勲一等瑞宝章受章。「ゆたかはじめ」のペンネームで、エッセイストとしても活動した。