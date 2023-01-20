郵便局内の２００店閉鎖 販売体制見直し―楽天モバイル
2023年01月20日16時51分
楽天モバイルは２０日、郵便局内に設置している約２００店舗を４月末までに閉鎖すると発表した。今後は全国約２万カ所の郵便局にサービスを案内するチラシを置く。オンラインによる携帯電話契約を促進するなど販売体制を見直し、店舗運営を効率化する。
郵便局内の２００店閉鎖 販売体制見直し―楽天モバイル
2023年01月20日16時51分
楽天モバイルは２０日、郵便局内に設置している約２００店舗を４月末までに閉鎖すると発表した。今後は全国約２万カ所の郵便局にサービスを案内するチラシを置く。オンラインによる携帯電話契約を促進するなど販売体制を見直し、店舗運営を効率化する。
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