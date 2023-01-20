東邦ガスは２０日、ガス料金の一部メニューで、燃料費を転嫁できる額の上限を４月検針分から段階的に引き上げ、９月検針分から廃止すると発表した。液化天然ガス（ＬＮＧ）などの燃料価格の高騰に伴い、価格の上昇分をガス料金に反映しやすくする。同社がガス料金で上限を撤廃するのは初めて。