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プロゴルファーの金井清一さん死去

プロゴルファーの金井清一さん死去

2023年01月20日16時21分

　金井　清一さん（かない・せいいち＝プロゴルファー）昨年１１月３０日、誤嚥（ごえん）性肺炎のため川崎市の病院で死去、８２歳。新潟県出身。葬儀は家族葬で行われた。喪主は妻幸子（さちこ）さん。

〔写真特集〕追悼2023

　６５年にプロテスト合格。日本プロ選手権を２度制するなどレギュラーで１２勝。シニアツアーでは１７勝を挙げ、歴代最多となる５度の賞金王に輝いた。１７年に日本プロゴルフ殿堂入り。

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