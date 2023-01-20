八十二銀と長野銀、経営統合で最終合意 長野銀１株に八十二銀２．５４株割り当て
2023年01月20日16時03分
八十二銀行と長野銀行は２０日、それぞれ開催した取締役会で、昨年９月に結んだ基本合意に基づき、八十二銀を完全親会社とし、長野銀を完全子会社とする株式交換による経営統合を行うことを決議したと発表した。同日、両行の間で株式交換契約書および経営統合契約書を締結した。株式交換比率は、長野銀の普通株式１株に対し、八十二銀の普通株式２．５４株を割り当てる。
八十二銀と長野銀、経営統合で最終合意 長野銀１株に八十二銀２…
2023年01月20日16時03分
八十二銀行と長野銀行は２０日、それぞれ開催した取締役会で、昨年９月に結んだ基本合意に基づき、八十二銀を完全親会社とし、長野銀を完全子会社とする株式交換による経営統合を行うことを決議したと発表した。同日、両行の間で株式交換契約書および経営統合契約書を締結した。株式交換比率は、長野銀の普通株式１株に対し、八十二銀の普通株式２．５４株を割り当てる。
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