２０日午後２時４８分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、同県石巻市や岩手県一関市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．９と推定される。主な各地の震度は次の通り。

震度３＝岩手県一関市、宮城県石巻市

震度２＝盛岡市。