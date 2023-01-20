東邦ガス、愛知県一宮市、愛知銀行などは２０日、地産地消型の電力会社「いちのみや未来エネルギー」を同市に共同で設立したと発表した。ごみ焼却施設で作られた再生可能エネルギー由来の電力を公共施設へ供給し、エネルギーの地産地消や二酸化炭素排出量（ＣＯ２）の削減に取り組む。７月から供給を始める。