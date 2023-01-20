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佐渡金山、推薦書を再提出　２４年世界遺産登録目指す―政府

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佐渡金山、推薦書を再提出　２４年世界遺産登録目指す―政府

2023年01月20日12時40分

佐渡金山の手堀り跡「道遊の割戸」＝２０２２年５月、新潟県佐渡市（ＡＦＰ時事）

佐渡金山の手堀り跡「道遊の割戸」＝２０２２年５月、新潟県佐渡市（ＡＦＰ時事）

　永岡桂子文部科学相は２０日の閣議後会見で、政府が世界文化遺産登録を目指す「佐渡島（さど）の金山」（新潟県佐渡市）について、国連教育科学文化機関（ユネスコ）から不備を指摘された推薦書を修正し、再提出したことを明らかにした。提出は１９日付。

佐渡金山、政府批判相次ぐ　「前代未聞の大ちょんぼ」―自民

　手続きが順調に進めば、２０２４年夏ごろに世界遺産委員会で登録が審議される。
　永岡氏は「世界遺産への登録実現に向け、全力で取り組んで行く」と述べた。

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