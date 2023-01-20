米、３２００億円追加支援 ウクライナに戦闘車供与
2023年01月20日09時14分
【ワシントン時事】米政府は１９日、ウクライナに対する最大２５億ドル（約３２００億円）の追加武器支援を発表した。「軽戦車」と呼ばれる戦闘車を大量に供与するが、ウクライナ側が求めていた主力戦車は含まれなかった。
今回の支援には、歩兵戦闘車「ブラッドレー」５９台、ストライカー装甲車９０台、輸送防護車「ＭＲＡＰ（エムラップ）」５３台などが盛り込まれた。
米、３２００億円追加支援 ウクライナに戦闘車供与
2023年01月20日09時14分
【ワシントン時事】米政府は１９日、ウクライナに対する最大２５億ドル（約３２００億円）の追加武器支援を発表した。「軽戦車」と呼ばれる戦闘車を大量に供与するが、ウクライナ側が求めていた主力戦車は含まれなかった。
今回の支援には、歩兵戦闘車「ブラッドレー」５９台、ストライカー装甲車９０台、輸送防護車「ＭＲＡＰ（エムラップ）」５３台などが盛り込まれた。
こんな記事も
ウクライナ情勢
数カ国がウクライナに戦車供与か ドイツ政府の承認「悲観」(01/20 10:24)
米、３２００億円追加支援 ウクライナに戦闘車供与(01/20 09:14)
「ロシアの脅威消えない」 ウクライナに敗北でも―ＮＡＴＯ高官(01/20 07:17)
独戦車のウクライナ供与に不透明感 ショルツ首相「米国次第」(01/20 07:06)
貿易赤字、最大１９．９兆円 「国富流出」懸念も―２２年(01/20 07:05)
欧州１１カ国、ウクライナに「前例なき支援」 主力戦車や重火器など(01/20 06:45)
岸田首相、ウクライナに弔意(01/19 21:23)
ロ軍、主力戦車の投入検討か 宣伝戦が主目的―英分析(01/19 19:00)
領土・主権、若年層へ啓発強化を 政府有識者会議が提言(01/19 16:56)
ウクライナのＮＡＴＯ加盟支持 キッシンジャー元米国務長官、ダボス会議で講演(01/19 09:53)
ウクライナ大統領「武器支援の迅速化を」 慎重姿勢に警鐘(01/19 08:05)
武器供与、新たな段階に ２０日にウクライナ支援国協議(01/19 07:10)
米大統領「心痛む悲劇」 ウクライナ内相墜落死(01/19 05:48)
ウクライナに装甲車２００台 国防相がキーウ訪問―カナダ(01/19 05:43)
ヘリ墜落、内相ら１４人死亡 幼稚園敷地、子供も犠牲―ウクライナ(01/19 01:17)
ロシア、総兵力１５０万人に増強 ２回目動員令、近く発表も(01/18 22:52)
ゼレンスキー氏の対面参加期待 広島サミットでウクライナ有識者(01/18 20:29)
米、イスラエルで備蓄の武器供与 砲弾消耗のウクライナへ―報道(01/18 17:47)
オランダもパトリオット供与 ウクライナに、米独に続き(01/18 05:22)
ウクライナ大統領、迅速な武器提供要望 民間人死者９０００人超(01/17 20:14)
ドイツの対応焦点 ウクライナへの戦車提供―承認必要、決断迫られる(01/17 13:30)
米高官、ウクライナ訪問 支援策協議、大統領と会談も(01/17 12:42)
Ｇ７司法相会合、７月に東京で(01/17 11:53)
ウクライナ兵と遺族へ３２億円支援 シャフタル・ドネツク―サッカー(01/17 08:27)
集合住宅攻撃で責任逃れ 「軍事施設」「ウクライナ原因」―ロシア(01/17 07:03)
国連総長「国際法違反」と非難 ウクライナ集合住宅攻撃(01/17 06:12)
ウクライナとの捕虜交換協議 ロシア・トルコ首脳が電話会談(01/17 05:40)
集合住宅攻撃の死者４０人に 東部ソレダル攻防「継続」―ウクライナ(01/16 21:19)
ロシア・ベラルーシが航空演習 「防衛的」主張、ＮＡＴＯもけん制(01/16 20:31)
英・ポーランドが主力戦車供与へ ウクライナ、西側に同調促す(01/16 07:11)