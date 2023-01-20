米、３２００億円追加支援 ウクライナに戦闘車供与
2023年01月20日09時14分
【ワシントン時事】米政府は１９日、ウクライナに対する最大２５億ドル（約３２００億円）の追加武器支援を発表した。「軽戦車」と呼ばれる戦闘車を大量に供与するが、ウクライナ側が求めていた主力戦車は含まれなかった。
今回の支援には、歩兵戦闘車「ブラッドレー」５９台、ストライカー装甲車９０台、輸送防護車「ＭＲＡＰ（エムラップ）」５３台などが盛り込まれた。
米、３２００億円追加支援 ウクライナに戦闘車供与
2023年01月20日09時14分
【ワシントン時事】米政府は１９日、ウクライナに対する最大２５億ドル（約３２００億円）の追加武器支援を発表した。「軽戦車」と呼ばれる戦闘車を大量に供与するが、ウクライナ側が求めていた主力戦車は含まれなかった。
今回の支援には、歩兵戦闘車「ブラッドレー」５９台、ストライカー装甲車９０台、輸送防護車「ＭＲＡＰ（エムラップ）」５３台などが盛り込まれた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル