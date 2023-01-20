【ニューヨーク時事】英王室を離脱したヘンリー王子の回顧録「スペア」が、１０日の発売から１週間で、世界で３２０万部以上の売り上げを記録した。米メディアが１９日、伝えた。最も売れた回顧録の一つとなる可能性がある。



ヘンリー王子と関係修復可能 回顧録で王室と確執―英

このうち１６０万部が米国内で売れた。これまでに１７００万部以上販売されたミシェル・オバマ元大統領夫人の回顧録の初週売り上げに匹敵する勢いだという。