ＮＹ円、１２８円台前半
2023年01月20日07時25分
【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク外国為替市場では、米景気悪化懸念が根強い中で相対的に安全性が高いとされる円が買われ、円相場は１ドル＝１２８円台前半に上昇した。午後５時現在は１２８円３６～４６銭と、前日同時刻比５３銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１２８円台前半
2023年01月20日07時25分
【ニューヨーク時事】１９日のニューヨーク外国為替市場では、米景気悪化懸念が根強い中で相対的に安全性が高いとされる円が買われ、円相場は１ドル＝１２８円台前半に上昇した。午後５時現在は１２８円３６～４６銭と、前日同時刻比５３銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル