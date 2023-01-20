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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年01月20日07時19分

〔日経〕
◆ウクライナ融資「保証」　政府が法整備　世銀基金に国際拠出(1)
◆ソニー全商品で高齢・障害者配慮　２５年度までに　開発ルール化(1)
◆貿易赤字定着も　昨年、最大の１９．９兆円　輸出、円安でも停滞　輸入は資源高で４割増(3)
◆日銀、低利融資で国債購入促す　前例なき債券市場管理　金融機関に損失リスク(3)
◆日銀人事、自民で思惑交錯　安倍派、アベノミクス修正警戒　政府が来月提示へ(4)
◆防衛財源、増税以外を議論　自民特命委　国債償還ルール議題に(4)
〔日刊工業〕
◆ＮＴＴ、インドで攻勢　デジタルインフラ増強　継続的に年６００億円(1)
◆日立造、ＬＮＧ燃料対応　舶用エンジン　２４年度受注開始(1)
◆ナノ合金材　量産実証　排ガス浄化触媒　貴金属半分以下に　フルヤ金属(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆２２年、異例の１５０万トン割れへ　ステンレス鋼板受注　ニッケル系鋼種の在庫調整長引く(1)
◆２２年の鉄鋼輸出　６％減の３１９４万トン　市況低迷で２０年並み低水準　円換算、円安で過去最高に(1)
◆遠藤全国小棒懇会長　「取引慣行の見直し進展、さらに確実なものに」(1)
（続）

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