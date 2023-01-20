〔日経〕

◆ウクライナ融資「保証」 政府が法整備 世銀基金に国際拠出(1)

◆ソニー全商品で高齢・障害者配慮 ２５年度までに 開発ルール化(1)

◆貿易赤字定着も 昨年、最大の１９．９兆円 輸出、円安でも停滞 輸入は資源高で４割増(3)

◆日銀、低利融資で国債購入促す 前例なき債券市場管理 金融機関に損失リスク(3)

◆日銀人事、自民で思惑交錯 安倍派、アベノミクス修正警戒 政府が来月提示へ(4)

◆防衛財源、増税以外を議論 自民特命委 国債償還ルール議題に(4)

〔日刊工業〕

◆ＮＴＴ、インドで攻勢 デジタルインフラ増強 継続的に年６００億円(1)

◆日立造、ＬＮＧ燃料対応 舶用エンジン ２４年度受注開始(1)

◆ナノ合金材 量産実証 排ガス浄化触媒 貴金属半分以下に フルヤ金属(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆２２年、異例の１５０万トン割れへ ステンレス鋼板受注 ニッケル系鋼種の在庫調整長引く(1)

◆２２年の鉄鋼輸出 ６％減の３１９４万トン 市況低迷で２０年並み低水準 円換算、円安で過去最高に(1)

◆遠藤全国小棒懇会長 「取引慣行の見直し進展、さらに確実なものに」(1)

（続）