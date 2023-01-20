【１面トップ】

〔朝日〕児童手当 首相急きょ格上げ 「異次元の少子化対策」初会合 政権浮揚へ「インパクト」 見えぬ財源

〔毎日〕貿易赤字最大１９．９兆円 ２２年 円安・資源高響く

〔読売〕Ｇ７首脳、平和資料館へ 広島サミット 「核なき世界」結束 全員で訪問初めて 調整加速

〔日経〕米、台湾軍の訓練拡大 州兵活用、種類も多様に 中国抑止急ぐ

〔産経〕ネット通販本人認証厳格化 国際水準義務付け クレカ不正対策 経産省報告書案判明

〔東京〕オフピーク定期 混雑解消なるか ＪＲ東 割安券３月１８日スタート 駅ごとに時間を設定

【共通ニュース】

◆コロナ５類きょう表明へ 今春にも移行 マスク緩和も

◆電動キックボード、７月から免許不要に 手軽な移動手段 需要争奪

◆芥川賞に井戸川氏・佐藤氏 直木賞は小川氏・千早氏

◆「復縁かなわず刺した」 博多女性刺殺の容疑者 一方的恨みか

◆三重大病院汚職で有罪 地裁判決 薬剤発注巡り元教授に

◆９０歳女性殺害か 東京・狛江 手を縛られた状態

◆キャリーケースに遺体 和歌山 放置車内と付近に

◆「淀ちゃん」海にかえす 紀伊水道

（続）