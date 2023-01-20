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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

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２０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年01月20日06時59分

【１面トップ】
〔朝日〕児童手当　首相急きょ格上げ　「異次元の少子化対策」初会合　政権浮揚へ「インパクト」　見えぬ財源
〔毎日〕貿易赤字最大１９．９兆円　２２年　円安・資源高響く
〔読売〕Ｇ７首脳、平和資料館へ　広島サミット　「核なき世界」結束　全員で訪問初めて　調整加速
〔日経〕米、台湾軍の訓練拡大　州兵活用、種類も多様に　中国抑止急ぐ
〔産経〕ネット通販本人認証厳格化　国際水準義務付け　クレカ不正対策　経産省報告書案判明
〔東京〕オフピーク定期　混雑解消なるか　ＪＲ東　割安券３月１８日スタート　駅ごとに時間を設定
【共通ニュース】
◆コロナ５類きょう表明へ　今春にも移行　マスク緩和も
◆電動キックボード、７月から免許不要に　手軽な移動手段　需要争奪
◆芥川賞に井戸川氏・佐藤氏　直木賞は小川氏・千早氏
◆「復縁かなわず刺した」　博多女性刺殺の容疑者　一方的恨みか
◆三重大病院汚職で有罪　地裁判決　薬剤発注巡り元教授に
◆９０歳女性殺害か　東京・狛江　手を縛られた状態
◆キャリーケースに遺体　和歌山　放置車内と付近に
◆「淀ちゃん」海にかえす　紀伊水道
（続）

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