【ロンドン時事】１９日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利の上昇を眺めて円売り・ドル買いが優勢となる中、円相場は１ドル＝１２８円台後半で弱含みに推移した。正午現在は１２８円５５～６５銭と、前日午後４時比２５銭の円安・ドル高。