ＪＲ九州、新たに５駅を無人駅に ３月から見直し
2023年01月19日19時03分
ＪＲ九州は１９日、鹿児島線、大村線、日田彦山線の５駅を３月１８日から係員が終日不在の「無人駅」にすると発表した。人口減少で利用客が減り、厳しい収入状況の中、一層の経営効率化を図る。
ＪＲ九州、新たに５駅を無人駅に ３月から見直し
2023年01月19日19時03分
ＪＲ九州は１９日、鹿児島線、大村線、日田彦山線の５駅を３月１８日から係員が終日不在の「無人駅」にすると発表した。人口減少で利用客が減り、厳しい収入状況の中、一層の経営効率化を図る。
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