台湾首相が辞意表明
2023年01月19日19時00分
【台北時事】台湾の蘇貞昌行政院長（首相）は１９日、蔡英文総統に辞任を申し出たと自身のフェイスブックで明らかにした。
台湾首相が辞意表明
2023年01月19日19時00分
【台北時事】台湾の蘇貞昌行政院長（首相）は１９日、蔡英文総統に辞任を申し出たと自身のフェイスブックで明らかにした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル