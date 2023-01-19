本会議登壇者はマスク不要 国会
2023年01月19日18時48分
衆参両院の議院運営委員会理事会は１９日、本会議場での登壇者のマスク着用を不要とすることをそれぞれ決めた。２３日召集の通常国会から始める。衆院の山口俊一議運委員長（自民）は記者団に「政府で新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しの議論も始まる中、議会が率先することに意義がある」と説明した。
本会議登壇者はマスク不要 国会
2023年01月19日18時48分
衆参両院の議院運営委員会理事会は１９日、本会議場での登壇者のマスク着用を不要とすることをそれぞれ決めた。２３日召集の通常国会から始める。衆院の山口俊一議運委員長（自民）は記者団に「政府で新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しの議論も始まる中、議会が率先することに意義がある」と説明した。
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