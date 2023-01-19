【ロンドン時事】１９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台前半で小動きに推移した。午前９時現在は１２８円１５～２５銭と、前日午後４時比１５銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１３８円６５～７５銭と、４０銭の円高・ユーロ安。