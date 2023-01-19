大相撲初場所・十両取組表（１３日目）
2023年01月19日18時29分
東 西
志摩海―島津海
貴健斗―栃武蔵
千代国―白鷹山
湘南海―大翔鵬
美ノ海―千代栄
照 強―荒篤山
金峰山―朝乃山
東白龍―対馬洋
英乃海―欧勝馬
魁 勝―大奄美
北青鵬―狼 雅
豪ノ山―武将山
天空海―北の若
大相撲初場所・十両取組表（１３日目）
2023年01月19日18時29分
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美ノ海―千代栄
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