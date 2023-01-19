東 西

志摩海―島津海

貴健斗―栃武蔵

千代国―白鷹山

湘南海―大翔鵬

美ノ海―千代栄

照 強―荒篤山

金峰山―朝乃山

東白龍―対馬洋

英乃海―欧勝馬

魁 勝―大奄美

北青鵬―狼 雅

豪ノ山―武将山

天空海―北の若