支持最低、一喜一憂せず 松野官房長官
2023年01月19日17時01分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、時事通信が実施した１月の世論調査で、岸田内閣の支持率が過去最低となったことについて「一喜一憂しない。国民の声を真摯（しんし）に受け止め、政府の対応に生かしていくことが重要だ」と述べた。
支持最低、一喜一憂せず 松野官房長官
2023年01月19日17時01分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、時事通信が実施した１月の世論調査で、岸田内閣の支持率が過去最低となったことについて「一喜一憂しない。国民の声を真摯（しんし）に受け止め、政府の対応に生かしていくことが重要だ」と述べた。
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