パ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2023年01月19日16時29分
【支配下選手登録】▽日本ハム・田中正義投手
【同抹消】▽ソフトバンク・田中正義投手（近藤健介選手のＦＡ移籍に伴う両球団間の契約譲渡）
パ・リーグ公示（１９日） プロ野球
2023年01月19日16時29分
【支配下選手登録】▽日本ハム・田中正義投手
【同抹消】▽ソフトバンク・田中正義投手（近藤健介選手のＦＡ移籍に伴う両球団間の契約譲渡）
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