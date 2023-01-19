青森県選挙管理委員会は１９日、任期満了に伴う知事選の日程を５月１８日告示、６月４日投開票と決めた。同県むつ市長の宮下宗一郎氏（４３）が出馬を明らかにしている。５期目の現職三村申吾氏（６６）は正式に態度表明していない。