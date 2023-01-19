主な日本選手の成績（１８日） 欧州サッカー
2023年01月19日10時31分
【スコットランド】
▽岩田（セルティック） セントミレン戦で出番なし。４―０。（時事）
主な日本選手の成績（１８日） 欧州サッカー
2023年01月19日10時31分
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