現新６氏が届け出 愛知知事選
2023年01月19日10時28分
任期満了に伴う愛知県知事選が１９日告示され、無所属で会社社長の安江朗氏（５５）、無所属で元春日井市議の末永啓氏（３７）、諸派で会社代表の山下俊輔氏（６０）、無所属で薬剤師の上原俊介氏（４６）、無所属で政治団体代表の尾形慶子氏（６５）＝共産推薦、社民支持＝の新人５人と、４選を目指す無所属で現職の大村秀章氏（６２）＝立民、公明、国民推薦＝の計６人が立候補を届け出た。３期１２年の大村県政に対する評価が主な争点。投開票は２月５日。
現新６氏が届け出 愛知知事選
2023年01月19日10時28分
任期満了に伴う愛知県知事選が１９日告示され、無所属で会社社長の安江朗氏（５５）、無所属で元春日井市議の末永啓氏（３７）、諸派で会社代表の山下俊輔氏（６０）、無所属で薬剤師の上原俊介氏（４６）、無所属で政治団体代表の尾形慶子氏（６５）＝共産推薦、社民支持＝の新人５人と、４選を目指す無所属で現職の大村秀章氏（６２）＝立民、公明、国民推薦＝の計６人が立候補を届け出た。３期１２年の大村県政に対する評価が主な争点。投開票は２月５日。
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