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１９日の朝刊（都内最終版）☆１

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１９日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年01月19日06時25分

【１面トップ】
〔朝日〕東電旧経営陣　二審も無罪　津波予見性　改めて否定
〔毎日〕東電旧経営陣　２審も無罪　「津波予見できず」　東京高裁判決
〔読売〕コロナ５類　今春にも　分類見直し　首相、検討指示へ　マスクルール緩和
〔日経〕日銀、長期金利上限０．５％維持　金利抑制へ資金供給拡大　綱渡りの異次元緩和
〔産経〕コロナ「５類」４月移行　政府あす決定　屋内もマスク不要
〔東京〕東電旧経営陣、二審も無罪　東京高裁判決　大津波「予測できず」　強制起訴の３人
【他の１面独自記事】
◆東工・医歯大　「東京科学大」に（読売）
【共通ニュース】
◆高官搭乗ヘリ墜落　キーウ近郊　内相ら１７人死亡
◆訪日客　昨年３８３万人　水際緩和　３年ぶり増
◆質問権３回目行使　旧統一教会へ　回答期限来月７日　文科相
◆立憲・維新、「共闘」を継続　党勢維持へ苦心　自民は揺さぶり
◆岸信夫氏、２月にも議員辞職　衆院山口　４月ダブル補選見通し
◆マイクロソフト　大規模解雇計画　英ＴＶ「１万人以上の可能性」
◆米仮想通貨コインベース　日本法人取引停止へ
◆ＪＲ東初任給　８０００円引き上げ
◆元交際相手の男を逮捕　博多女性刺殺　容疑認める（続）

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