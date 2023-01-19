【１面トップ】

〔朝日〕東電旧経営陣 二審も無罪 津波予見性 改めて否定

〔毎日〕東電旧経営陣 ２審も無罪 「津波予見できず」 東京高裁判決

〔読売〕コロナ５類 今春にも 分類見直し 首相、検討指示へ マスクルール緩和

〔日経〕日銀、長期金利上限０．５％維持 金利抑制へ資金供給拡大 綱渡りの異次元緩和

〔産経〕コロナ「５類」４月移行 政府あす決定 屋内もマスク不要

〔東京〕東電旧経営陣、二審も無罪 東京高裁判決 大津波「予測できず」 強制起訴の３人

【他の１面独自記事】

◆東工・医歯大 「東京科学大」に（読売）

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