米ＦＲＢ議長がコロナ陽性
2023年01月19日05時54分
【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８日、パウエル議長が新型コロナウイルス検査で陽性だったと発表した。症状は軽く、自宅で執務を続ける。
ＦＲＢによると、パウエル氏はワクチン接種済み。１月３１日～２月１日には、ＦＲＢの金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）開催を控えている。
米ＦＲＢ議長がコロナ陽性
2023年01月19日05時54分
【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１８日、パウエル議長が新型コロナウイルス検査で陽性だったと発表した。症状は軽く、自宅で執務を続ける。
ＦＲＢによると、パウエル氏はワクチン接種済み。１月３１日～２月１日には、ＦＲＢの金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）開催を控えている。
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