維新共同代表、前川氏に辞職要求
2023年01月18日22時53分
日本維新の会の吉村洋文共同代表（大阪府知事）は１８日、同党の前川清成衆院議員が公職選挙法違反の罪で有罪判決を受けたことに関し、「潔く身を引くべきだ」と述べ、議員辞職を求めた。大阪府泉大津市内で記者団の質問に答えた。
維新共同代表、前川氏に辞職要求
2023年01月18日22時53分
日本維新の会の吉村洋文共同代表（大阪府知事）は１８日、同党の前川清成衆院議員が公職選挙法違反の罪で有罪判決を受けたことに関し、「潔く身を引くべきだ」と述べ、議員辞職を求めた。大阪府泉大津市内で記者団の質問に答えた。
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