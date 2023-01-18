円下落、１２９円近辺 ロンドン外為
2023年01月18日21時42分
【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀による大規模金融緩和策の維持を受け、１ドル＝１２９円近辺に下落した。正午現在は１２８円９５銭～１２９円０５銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。
円下落、１２９円近辺 ロンドン外為
2023年01月18日21時42分
【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀による大規模金融緩和策の維持を受け、１ドル＝１２９円近辺に下落した。正午現在は１２８円９５銭～１２９円０５銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル