【ロンドン時事】１８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀による大規模金融緩和策の維持を受け、１ドル＝１２９円近辺に下落した。正午現在は１２８円９５銭～１２９円０５銭と、前日午後４時比８５銭の円安・ドル高。