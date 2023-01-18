◇見えていた

翔猿 阿炎の勇み足に救われて４勝目。「相手の足は見えていた。内容は良くないが、連敗を止められてよかった」

◇一日一番

霧馬山 若隆景をとったりで破る。６場所連続の勝ち越しまであと１勝としたが、「一日一番、相撲を取るだけ」。

◇落ち着いて

阿武咲 琴勝峰との２敗対決に快勝してトップに並ぶ。すくい投げで仕留め、「落ち着いて取れた。右から振ったら相手が崩れたのが分かった」。

◇最後まで諦めず

大栄翔 若元春を破り、３連敗で止める。相手十分の左四つで寄られながらも土俵際で逆転し、「内容は悪いが、最後まで諦めないようにしたのが一番」。