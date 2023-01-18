貴景勝、２敗に後退 阿武咲が並ぶ―大相撲初場所１１日目
2023年01月18日18時35分
大相撲初場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）
大関貴景勝が琴ノ若に屈して２敗に後退。阿武咲は琴勝峰との２敗同士の一番を制し、トップに並んだ。琴ノ若は５勝目。関脇は再出場の豊昇龍が錦富士を寄り切って７勝目を挙げたが、若隆景は霧馬山に敗れて黒星が先行した。正代は佐田の海を圧倒し、３連勝で５勝目。
貴景勝、２敗に後退 阿武咲が並ぶ―大相撲初場所１１日目
2023年01月18日18時35分
大相撲初場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）
大関貴景勝が琴ノ若に屈して２敗に後退。阿武咲は琴勝峰との２敗同士の一番を制し、トップに並んだ。琴ノ若は５勝目。関脇は再出場の豊昇龍が錦富士を寄り切って７勝目を挙げたが、若隆景は霧馬山に敗れて黒星が先行した。正代は佐田の海を圧倒し、３連勝で５勝目。
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