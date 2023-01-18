大相撲初場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）



優勝争い上位力士 大相撲初場所

大関貴景勝が琴ノ若に屈して２敗に後退。阿武咲は琴勝峰との２敗同士の一番を制し、トップに並んだ。琴ノ若は５勝目。関脇は再出場の豊昇龍が錦富士を寄り切って７勝目を挙げたが、若隆景は霧馬山に敗れて黒星が先行した。正代は佐田の海を圧倒し、３連勝で５勝目。