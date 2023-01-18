自民・麻生派、第２派閥に
2023年01月18日18時34分
自民党麻生派は１８日、衆院比例代表四国ブロックで繰り上げ当選した瀬戸隆一氏の入会を了承した。同派の所属議員は５４人となり、党内第２派閥の茂木派に並んだ。
自民・麻生派、第２派閥に
2023年01月18日18時34分
自民党麻生派は１８日、衆院比例代表四国ブロックで繰り上げ当選した瀬戸隆一氏の入会を了承した。同派の所属議員は５４人となり、党内第２派閥の茂木派に並んだ。
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