大相撲初場所・十両取組表（１２日目）
2023年01月18日18時20分
西 東
朝乃山―湘南海
対馬洋―千代栄
貴健斗―豪ノ山
北の若―白鷹山
栃武蔵―魁 勝
狼 雅―金峰山
荒篤山―英乃海
炎 鵬―島津海
欧勝馬―千代国
美ノ海―北青鵬
大奄美―照 強
志摩海―天空海
武将山―大翔鵬
大相撲初場所・十両取組表（１２日目）
2023年01月18日18時20分
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