西 東

朝乃山―湘南海

対馬洋―千代栄

貴健斗―豪ノ山

北の若―白鷹山

栃武蔵―魁 勝

狼 雅―金峰山

荒篤山―英乃海

炎 鵬―島津海

欧勝馬―千代国

美ノ海―北青鵬

大奄美―照 強

志摩海―天空海

武将山―大翔鵬