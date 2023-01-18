ＪＲ東日本は１８日、４月１日からの新卒初任給を月８０００円引き上げると発表した。総合職とエリア職で３～５％の増額となる。初任給引き上げは３年ぶり。入社４年目までの新卒社員についても、給与水準を月２０００～６０００円引き上げ、優秀な人材の確保や維持を図る。