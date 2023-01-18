東京、新たに９１８７人感染 前週比７５８５人減―新型コロナ
2023年01月18日16時55分
東京都は１８日、新たに９１８７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５８５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４４人で、前日と変わらなかった。
東京、新たに９１８７人感染 前週比７５８５人減―新型コロナ
2023年01月18日16時55分
東京都は１８日、新たに９１８７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５８５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４４人で、前日と変わらなかった。
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