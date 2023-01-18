国内感染、新たに１２万３６５０人 前週比８万人近く減―新型コロナ
2023年01月18日19時23分
国内では１８日、新たに１２万３６５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の水曜日から約７万９７００人減った。新たな死者は４３０人。重症者は前日比１人減の６８９人だった。
東京都では、新たに９１８７人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５８５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４４人で、前日と変わらなかった。
国内感染、新たに１２万３６５０人 前週比８万人近く…
2023年01月18日19時23分
国内では１８日、新たに１２万３６５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の水曜日から約７万９７００人減った。新たな死者は４３０人。重症者は前日比１人減の６８９人だった。
東京都では、新たに９１８７人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５８５人減った。新たに確認された死者は３０人。都基準による重症者は４４人で、前日と変わらなかった。
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