西名弘明さん死去（前プロ野球オリックス球団社長）
2023年01月18日16時49分
西名 弘明さん（にしな・ひろあき＝前プロ野球オリックス球団社長）１４日午後２時４３分、急性大動脈解離のため死去、７８歳。京都府出身。葬儀は近親者で執り行われた。
２００９年１０月から１７年まで球団社長、その後は球団名誉会長を務めた。
西名弘明さん死去（前プロ野球オリックス球団社長）
2023年01月18日16時49分
西名 弘明さん（にしな・ひろあき＝前プロ野球オリックス球団社長）１４日午後２時４３分、急性大動脈解離のため死去、７８歳。京都府出身。葬儀は近親者で執り行われた。
２００９年１０月から１７年まで球団社長、その後は球団名誉会長を務めた。
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