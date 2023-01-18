ＮＨＬ試合結果（１７日）
2023年01月18日16時20分
コヨーテス ４―３ レッドウイン
グズ
フライヤーズ ５―２ ダックス
メープルリー ５―４ パンサーズ
フス
ワイルド ４―２ キャピタルズ
カナディアン ４―１ ジェッツ
ズ
プレデターズ ２―１ ブルージャケ
ッツ
ブラックホー ４―３ セーバーズ
クス
オイラーズ ５―２ クラーケン
（時事）
ＮＨＬ試合結果（１７日）
2023年01月18日16時20分
コヨーテス ４―３ レッドウイン
グズ
フライヤーズ ５―２ ダックス
メープルリー ５―４ パンサーズ
フス
ワイルド ４―２ キャピタルズ
カナディアン ４―１ ジェッツ
ズ
プレデターズ ２―１ ブルージャケ
ッツ
ブラックホー ４―３ セーバーズ
クス
オイラーズ ５―２ クラーケン
（時事）
こんな記事も
スポーツ総合
ナダル、２回戦敗退 全豪テニス(01/18 16:22)
ＮＢＡ試合結果（１７日）(01/18 16:20)
ＮＨＬ試合結果（１７日）(01/18 16:20)
大相撲初場所・十両勝負結果 （１１日目）(01/18 15:54)
東浜、自覚は十分 プロ野球・ソフトバンク(01/18 15:47)
Ｋ―鈴木が登録名変更 プロ野球・オリックス(01/18 15:45)
日本ハムの伊藤、ダルビッシュに感銘 プロ野球(01/18 15:43)
村松、山浅ら１軍キャンプ プロ野球・中日(01/18 15:38)
菅野「野性的に」 プロ野球・巨人(01/18 14:39)
渡辺は無得点 ＮＢＡ(01/18 14:29)
十両熱海富士が休場 大相撲初場所(01/18 12:29)
親善試合の日程変更 サッカー日本代表(01/18 11:58)
野々村、男子１５００で金 冬季ユニバ(01/18 11:39)
パ・リーグ公示（１８日） プロ野球(01/18 11:23)
感謝の気持ちをマウンドで 藤浪、新たな一歩―米大リーグ・アスレチックス(01/18 10:28)
「思い切ってプレーを」 藤浪との一問一答―米大リーグ(01/18 09:52)
久保は途中出場 スペイン国王杯サッカー(01/18 09:20)
畑岡「楽しく回りたい」 今季開幕戦へ抱負―米女子ゴルフ(01/18 09:00)
藤浪「期待と希望にあふれている」 アスレチックス入団会見―米大リーグ(01/18 08:51)
日本ハム矢沢、二刀流の信念貫く 練習は自身の形で―プロ野球・飛躍への一歩（１）(01/18 07:11)
勝田、篠塚以来の日本勢Ｖに挑戦 トヨタのトップチーム昇格―ＷＲＣ(01/18 04:56)
ジョコビッチ、貫禄の１勝 「戻れてうれしい」―全豪テニス(01/17 23:49)
日本は２連敗 ホッケー男子Ｗ杯(01/17 22:46)
ジョコビッチ、初戦快勝 ２年ぶり出場―全豪テニス(01/17 22:45)
佐藤が強豪チーム入り 今季はオーバル限定出場―インディカー(01/17 22:24)
巨人の坂本「遊撃にこだわる」 プロ野球(01/17 21:27)
同学年対決で圧倒 阿武咲、出足鋭く―大相撲初場所(01/17 20:54)
最優秀選手に井上尚 フューリーと同時選出―ＷＢＣ(01/17 20:35)
マリー、激闘制す 全豪テニス(01/17 19:58)
琴勝峰、５場所ぶり給金 大相撲初場所(01/17 19:33)