日本政府観光局が１８日発表した２０２２年の訪日外国人旅行者数（推計値）は、前年比約１５．６倍の３８３万１９００人となった。新型コロナウイルスの水際対策の段階的緩和に伴い回復基調に転じた。ただ、過去最多だったコロナ禍前の１９年（約３１８８万人）との比較では８８．０％減と１割強の水準にとどまっており、回復は道半ばだ。