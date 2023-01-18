国民、来月１１日に党大会
2023年01月18日15時39分
国民民主党は１８日、２月１１日に東京都内で定期党大会を開くと発表した。４月の統一地方選に向け、２０２３年の活動方針を決定する。
国民、来月１１日に党大会
2023年01月18日15時39分
国民民主党は１８日、２月１１日に東京都内で定期党大会を開くと発表した。４月の統一地方選に向け、２０２３年の活動方針を決定する。
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