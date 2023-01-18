経済産業省が１８日発表したレギュラーガソリンの店頭小売価格（１６日時点）は、全国平均で前週比横ばいの１リットル当たり１６８円２０銭だった。地域別では、値上がりが長崎、大阪など２０都府県、横ばいが５県、値下がりが２２道府県。最高値は長崎の１８１円７０銭だった。