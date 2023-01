アンティグア・バーブーダ・セントジョンズ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)のスルタン・アルマルシャド最高経営責任者(CEO)とアンティグア・バーブーダのガストン・ブラウン首相は、アンティグア・バーブーダのファイブ・アイランズにあるウェストインディーズ大学(UWI)の拡張プロジェクトのための8000万ドルの資金提供契約に調印しました。アンティグア・バーブーダはSFDから大規模開発プロジェクトのための資金提供を受ける85番目の国であり、本契約は重要な節目となります。

CEO of SFD and Prime Minister of Antigua and Barbuda signing the agreement (Photo: AETOSWire)