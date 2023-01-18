１６３円高の２万６３０１円８６銭 １８日午前の平均株価
2023年01月18日11時39分
１８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６３０１円８６銭と前日終値比１６３円１８銭高で終わった。出来高は概算で５億４００万株。
１６３円高の２万６３０１円８６銭 １８日午前の平均株価
2023年01月18日11時39分
１８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６３０１円８６銭と前日終値比１６３円１８銭高で終わった。出来高は概算で５億４００万株。
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