【共通ニュース】

◆中国ＧＤＰ３．０％増 政府目標大きく下回る ゼロコロナ混乱

◆ルノー、日産へ出資下げ 月内合意へ 「互いに１５％」調整

◆国債費４．５兆円増 ２６年度 想定金利１．６％に上げ 財務省試算

◆国債長期金利が３日連続上限超 新発１０年債

◆第８波 感染減傾向 専門家組織 死者数なお最高水準

◆新型コロナ「５類」移行 厚労相、準備に手応え 岸田首相、週内にも判断

◆１３歳、母刺し殺害か 静岡 県警、身柄保護し調査

◆加賀乙彦さん死去 ９３歳 精神科医、作家「宣告」

〔日経〕

◆火力発電でＣＯ２「ゼロ」 アンモニア活用 ＩＨＩ・ＧＥ開発へ(1)

◆中古車価格、新車を逆転 トヨタハリアー１割 スズキジムニー３割上回る 下取り減・ロシア輸出増(2)

◆肥料高騰 国産を支援 汚泥から再生 自治体に補助拡充(2)

◆「賃上げは責務」企業に問う 経団連方針、ベアも前向き 物価に合わせ適切に 生産性向上欠かせず(3)

◆日銀国債購入最大、１７兆円 １月、長期金利上昇で きょう会合結果(5)

◆ローカル鉄道や路線バス 街づくり交付金で支援 国交省が法改正方針(5)

（続）