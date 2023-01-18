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１８日の朝刊（都内最終版）☆２

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１８日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年01月18日07時18分

【共通ニュース】
◆中国ＧＤＰ３．０％増　政府目標大きく下回る　ゼロコロナ混乱
◆ルノー、日産へ出資下げ　月内合意へ　「互いに１５％」調整
◆国債費４．５兆円増　２６年度　想定金利１．６％に上げ　財務省試算
◆国債長期金利が３日連続上限超　新発１０年債
◆第８波　感染減傾向　専門家組織　死者数なお最高水準
◆新型コロナ「５類」移行　厚労相、準備に手応え　岸田首相、週内にも判断
◆１３歳、母刺し殺害か　静岡　県警、身柄保護し調査
◆加賀乙彦さん死去　９３歳　精神科医、作家「宣告」
〔日経〕
◆火力発電でＣＯ２「ゼロ」　アンモニア活用　ＩＨＩ・ＧＥ開発へ(1)
◆中古車価格、新車を逆転　トヨタハリアー１割　スズキジムニー３割上回る　下取り減・ロシア輸出増(2)
◆肥料高騰　国産を支援　汚泥から再生　自治体に補助拡充(2)
◆「賃上げは責務」企業に問う　経団連方針、ベアも前向き　物価に合わせ適切に　生産性向上欠かせず(3)
◆日銀国債購入最大、１７兆円　１月、長期金利上昇で　きょう会合結果(5)
◆ローカル鉄道や路線バス　街づくり交付金で支援　国交省が法改正方針(5)
（続）

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