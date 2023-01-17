円、１２８円台半ば ロンドン外為
2023年01月17日18時59分
【ロンドン時事】１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台半ばで推移した。午前９時現在は１２８円４５～５５銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
円、１２８円台半ば ロンドン外為
2023年01月17日18時59分
【ロンドン時事】１７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１２８円台半ばで推移した。午前９時現在は１２８円４５～５５銭と、前日午後４時比０５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル