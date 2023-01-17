大相撲初場所・十両取組表（１１日目）
2023年01月17日18時29分
東 西
栃神山―白鷹山
魁 勝―照 強
豪ノ山―対馬洋
貴健斗―英乃海
狼 雅―島津海
湘南海―北の若
朝乃山―大翔鵬
千代栄―炎 鵬
東白龍―金峰山
熱海富―志摩海
荒篤山―大奄美
北青鵬―千代国
美ノ海―武将山
天空海―栃武蔵
大相撲初場所・十両取組表（１１日目）
2023年01月17日18時29分
東 西
栃神山―白鷹山
魁 勝―照 強
豪ノ山―対馬洋
貴健斗―英乃海
狼 雅―島津海
湘南海―北の若
朝乃山―大翔鵬
千代栄―炎 鵬
東白龍―金峰山
熱海富―志摩海
荒篤山―大奄美
北青鵬―千代国
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