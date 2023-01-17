東 西

栃神山―白鷹山

魁 勝―照 強

豪ノ山―対馬洋

貴健斗―英乃海

狼 雅―島津海

湘南海―北の若

朝乃山―大翔鵬

千代栄―炎 鵬

東白龍―金峰山

熱海富―志摩海

荒篤山―大奄美

北青鵬―千代国

美ノ海―武将山

天空海―栃武蔵