有楽製菓（東京都小平市）は１７日、人気のチョコレート菓子「ブラックサンダー」を３月２０日に値上げすると発表した。店頭参考価格は１本３３円から３８円へ５円上がる。ブラックサンダーの値上げは１９９４年の発売以来初めて。カカオや小麦粉など原材料価格の高騰や物流費の上昇に対応する。