ロッテ美馬「良い感覚」 プロ野球
2023年01月17日17時21分
ロッテの美馬が１７日、東京都内で自主トレーニングを行い、ランニングや遠投などに励んだ。このオフは投げ込みを続け、ネットスローの練習を増やしたという。球筋やフォームを念入りに確認し、「自分としっかり向き合える。良い感覚で投げられている」と充実した表情を見せた。
昨季は７月以降に自身６連勝をマークし、１０勝を挙げてシーズンを終えた。今季は規定投球回到達を目標に掲げ、「１年間ローテーションを回る」と誓った。
ロッテ美馬「良い感覚」 プロ野球
2023年01月17日17時21分
ロッテの美馬が１７日、東京都内で自主トレーニングを行い、ランニングや遠投などに励んだ。このオフは投げ込みを続け、ネットスローの練習を増やしたという。球筋やフォームを念入りに確認し、「自分としっかり向き合える。良い感覚で投げられている」と充実した表情を見せた。
昨季は７月以降に自身６連勝をマークし、１０勝を挙げてシーズンを終えた。今季は規定投球回到達を目標に掲げ、「１年間ローテーションを回る」と誓った。
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